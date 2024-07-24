Dev rezidans projesine karşı yurttaşlardan eylem: 'Şişli’yi betona boğmayın!'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:38

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:38

İstanbul Şişli’de Kaptanpaşa Mahallesi’nde 10619 ada 3 parselde kayıtlı arsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi.

Bunun ardından Taşyapı İnşaat tarafından söz konusu alana 72 katlı bir rezidans yapılacağı ifade edildi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine plan revize edilip 30 ve 27 kattan oluşan iki bloklu bir yapı inşa edileceği ve bunun beraberinde de bir alışveriş merkezi inşa edileceği öğrenildi.

Konuya ilişkin Şişlili yurttaşlar bugün belediye binası önünden söz konusu şantiyenini önüne yürümek istedi.

Yürüyüşleri polis tarafından engellenen yurttaşlar önlerinin kesildiği yerde basın açıklaması yaparak inşaatın durdurulmasını ve bu alanın yeşil alan şeklinde kullanılmasını talep etti.

Şişli Kent Konseyi Başkan Yardımcı Şehir Plancısı Ayşe Yıkıcı’nın okuduğu basın açıklamasında, sürece ilişkin bilgi verildi.

2021 yılında 24 bin metrekarelik bu alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edildiğini söyleyen Yıkıcı, 24 Nisan 2022’de bu kararın mahkeme tarafından iptal edildiğini söyledi.

Bakanlığın bu kararı görmezden gelerek 8 Ağustos 2022’de alanı yeniden rezerv alan olarak ilan ettiğini söyleyen Yıkıcı, “Şişli Belediyesi bu karara dava açtı. Davada önce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak konuya dair emsal bir karar verilmiş olmasına karşın mahkeme 2023 yılında davayı reddetti” dedi.

1 Şubat 2024’te şirkete iksa ruhsatı verildiğini söyleyen Yıkıcı, “Halk sağlığının tehdit edilmesinin yanı sıra bu inşaat alanındaki usulsüzlüklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Şişli Belediyesi, iksa ruhsatına aykırı iş ve işlemler olduğunu tespit etti ve bu inşaatı mühürledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri söz konusu alanda Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu’nun kararı olmadığı gerekçesiyle inşaat alanına araç giriş ve çıkışlarını engellemek için beton bariyer koydu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü de Şişli Belediyesi’nin başvurusu üzerine ilgili inşaat şirketine gönderdiği yazıda ‘yapının ruhsata uygun hale getirilmesini’ talep etti. Bu talep doğrultusunda şirket tadilat ruhsatı hazırlamış ve duran faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmiştir” dedi.

"PROJEYİ DURDURUN!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenen Yıkıcı, Şişli milyonları etkileyen ulaşım sorunu, depreme dayanıksız yapı stoku, deprem toplanma ve kentsel alan ihtiyacı, otopark sorunu gibi birçok kentsel ve yaşamsal sorunla karşı karşıyayken bu sorunları artıracak bu projeyi durdurun” ifadelerini kullandı.

"TALAN PROJESİ DURANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da burada bir konuşma yaptı.

Söz konusu projenin ‘talan projesi’ olduğunu söyleyen Özcanlı, “Yerinde dönüşüm projeleri desteklenmesi gerekirken üç beş kişiye bu kaynaklarının aktarılması hükümetin neoliberal politikalarının bir sonucudur. Biz bugün yıllardır itiraz ettiğimiz fakat talimatla hareket eden yargının ve idarenin üst düzey bürokratlarının bizi dinlemediği bu uygulamaya karşı sonuna kadar dur diyeceğiz ve itirazımızı yükselteceğiz. Bu talan projesi buradan gidene kadar biz mücadeleye devam edeceğiz” dedi.