Ataşehir’de yangın paniği: Bir kişi dumandan etkilendi
Ataşehir’de bir binanın 1’inci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Yangın, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre 14 katlı bir binanın 1’inci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Dumandan etkilenen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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