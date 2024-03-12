Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza: TIR sürücüsü tutuklandı

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü Mehmet Fettahoğlu, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı. Fettahoğlu, gazetecilerin ‘Bir şey söyleyecek misiniz?’ sorusuna , “İsteyerek kimse kimsenin canını yakmaz" yanıtını verdi.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:42
Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza: TIR sürücüsü tutuklandı
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İstanbul Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR sürücüsü, Emniyet'teki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı. 

"İSTEYEREK KİMSE KİMSENİN CANINI YAKMAZ"

Cezaevine götürülen Mehmet Fettahoğlu gazetecilerin ‘Bir şey söyleyecek misiniz?’ sorusuna ilişkin ise, “İsteyerek kimse kimsenin canını yakmaz" yanıtını verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şoförün Emniyet'teki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenilmişti.


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