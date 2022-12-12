Ataşehir'de yol verme kavgası: İETT otobüsü şoförüne saldırı
İstanbul Ataşehir'de, İETT otobüsü şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otobüsün önünü keserek kamyonetten inen şoförle yanındaki kişi, otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre saldırı otobüs yolcularından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İçerenköy Mahallesi'nde önceki gün saat 23.15 sıralarında İETT otobüs şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması yaşadı. Plakası olmayan kamyonetin şoförü, İETT otobüsünün önünde durarak, aşağı indi.
YOLCULAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Otobüs şoförüyle küfürleşerek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Kamyonettekiler otobüs şoförüne saldırarak yumruklamaya çalıştı. Otobüste bulunan yolcular tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Kavganın ardından kamyonettekiler uzaklaştı. Otobüsteki bir yolcu şoföre yönelik saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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