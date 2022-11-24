Bakırköy'de yolcularla tartışan İETT şoförü aracı hareket ettirmedi
Bakırköy'de durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular tartıştı. Yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına park ederek yerinden hareket ettirmedi.
İstanbul'da Bakırköy'den Kayaşehir'e sefer düzenleyen İETT otobüsünde meydana gelen olayda, durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışma üzerine İETT şoförü, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförüne tepki gösteren yolcular polisi arıyor.
Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu ise şoföre, acelesi olduğunu yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.
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