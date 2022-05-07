Ataşehir’deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi

Ataşehir'de Tuncay Kılıç isimli erkeğin Sema Kılıç’ı öldürmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine yayın yasağı kararı verildi.

DHA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:50
Ataşehir’deki kadın cinayetine yayın yasağı getirildi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Ataşehir’de Tuncay Kılıç isimli erkeğin Sema Kılıç’ı öldürmesine ilişkin yayın yasağı kararı verilmesi talep edildi. Başsavcılığın talebinde eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğu ve suç işlenmesini önleme amacıyla bahsi geçen olayda yayın yasağı kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

YAYIN YASAĞI KONULDU

Talebi değerlendiren Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Basın Kanunu’nun 3. maddesini dikkate alarak Başsavcılığın talebini kabul etti. Hakimlik, eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu göz önüne alarak bahsi geçen olayda yayın yasağı konulmasına karar verdi. 


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