Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:37

Atatürk Barajı'nın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmındaki kıyıda hareketsiz bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BULUNAMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.