Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu
Adıyaman'da, Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Atatürk Barajı'nın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmındaki kıyıda hareketsiz bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ BULUNAMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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