Atatürk düşmanlığı Samsun’da hortladı
Atatürk’e yönelik geçmişte cezasız kalan saldırılar sonrası “Atatürk düşmanlığı” Samsun’da bir kez daha kendisini gösterdi. Onur Anıtı’nı yıkmak isteyen iki saldırgan tutuklandı.
İşgal edilen Anadolu’yu kurtarmak için bir avuç inanmış yurtsever ile yola çıkan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a ilk adımını attığı yere 29 Ekim 1931’de dikilen Onur Anıtı’nın, önceki gün lüks bir cipe bağlanan halatla yıkılmak istenmesine tepkiler büyüyor. Kuzen oldukları öğrenilen saldırganlar B.F. ile C.F. hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
‘İKİ AYYAŞ’ İLE ZİRVE YAPTI
Atatürk’e yönelik saldırılar, Erdoğan’ın 2013’te Atatürk ve İnönü’yü hedef alarak sarf ettiği, “İki tane ayyaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek niçin reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor?” ifadeleriyle zirveye ulaştı. 2020’de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk’e lanet okumuş ve “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” demişti. Reisül-Kurra vekili olarak Ayasofya’da katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önünde Atatürk’ü hedef alan, Diyanet’in “emekli olduğu için kurumla bağı kalmadığını” savunduğu Mustafa Demirkan, daha sonra görevinde yükseltilip Reisül-Kurra yapılmıştı. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu, 2018’de önce Erdoğan, daha sonra 10 Kasım’dan bir gün önce Erbaş tarafından ziyaret edilmişti. Daha önce de Atatürk heykellerine satır gibi aletler ile saldırılar yaşanmıştı.
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