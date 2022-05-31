Atatürk Havaliman'ı kuş tehlikesiyle karşı karşıya

31 Mayıs 2022 Salı, 17:15

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerin üzerine millet bahçesi yapmak üzere binlerce ağaç dikimine başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği ağaçlandırmanın, faaliyete devam edeceği açıklanan tek pisti kullanacak uçaklar için büyük risk yaratacağı kaydedildi.

Havacılık uzmanları, havalimanında ağaçlandırmanın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) belirlediği standartlara açıkça aykırı olduğunun altını çizdi.

Odatv'ye konuşan Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin bu şekilde kullanılamayacağını belirterek, "Havalimanının yüzde 90'nını yok etmişlerdi. Kullanılacağı söylenen pistleri de ağaçlandırma yapıldıktan sonra gelecek kuşlar yok edecek. İşin özeti yüzde 90 yok olmuştu, yüzde 10'nunu da kuşlar yok edecek" dedi.

Türkiye'nin hava sahasının kuşların göç yolları üzerinde olduğunu vurgulayan Oktay Erdağı şöyle konuştu:

"Atatürk Havalimanı'nda kullanılacağı söylenen pistlerin kaldırılması büyük bir maliyet oluşturduğu için bırakıldığını düşünüyorum. Zaten bir havalimanının etrafına insanların toplu olarak bulunduğu yerler yapılmaz. Bu açıdan bakıldığında Atatürk Havalimanı'nın insanların toplu olarak bulunacağı millet bahçesinin içinde yer alması büyük bir risk. Dünyada uçak kazalarının yüzde 99'u uçakların iniş ve kalkışlarında oluyor. Diğer bir durumda Türkiye kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor. Şimdi bu ağaçların büyümesiyle birlikte kuşlar sürü halinde bu alana gelecek. Bu durum da Uçakların iniş ve kalkışlarında büyük risk yaratacak. Bu nedenle hava meydanlarında ve çevresinde kuşlarla ilgili oldukça ciddi çalışmalar sonunda çok detaylı şartlar getirildi."

DÜNYADAKİ KUŞ KAZALARI

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir önceki gün yaptığı haberde dünyadaki kuş kazalarını yazdı. Bu kazalar şöyle: