Atatürk Havalimanı yakınlarında yangın!

Bakırköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nın çevresinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 21:45
Atatürk Havalimanı yakınlarında yangın!
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Yangın, saat 20.20 sıralarında, Atatürk Havalimanı ile D-100 Karayolu Ankara istikameti arasında bulunan otluk alanda çıktı. 

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


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