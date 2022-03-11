Atatürk heykelini çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Isparta'daki Gökçay Mesireliği'nde bulunan Atatürk heykelini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Isparta'da Atatürk heykelini çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Gökçay Mesireliği’ndeki Atatürk heykelinin 4 gün önce kimliği belirlenemeyen kişilerce çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık masası ekipleri harekete geçti.
Güvenlik güçlerince bölgede yapılan incelemede, heykeli çaldıkları iddiasıyla Isparta Belediyesinde görevli A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, heykeli kentteki bir hurdacıya sattıklarını itiraf etmesinin ardından polis ekipleri, heykeli satın alan 2 kişiyi de yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen ve tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, polisin araştırması sonucu bulunan Atatürk heykelinin bakım ve onarımdan geçirilerek eski yerine konulacağı öğrenildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı, ulaşıma kapatıldı
- Hakverdi: Atatürk Orman Çiftliği'nde talan devam ediyor
- Bakanlığın ranta açtığı ortaya çıktı: Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi talana açıldı
Video Haberler
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
- İstanbul kara teslim oldu: Yağışlar ne kadar sürecek?
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- YouTube'dan Rusya’ya engel kararı
- Obeziteden kurtulmanın yolları
- Uzmanı uyardı! Glokom sinsi ilerliyor
- Klasik cilt bakımının faydaları
- Sigara içenler dikkat! Böbrek kanserine neden oluyor
- 'Karıncalar, kanserli hücreleri koklayarak ayırt ediyor'
- Pink Floyd'un davulcusu İstanbul'a geliyor
- ‘Böbreğinizin sağlığını korumak için bol su için’
- Dante ve akıl çağına çağrı!
- ‘Cumhuriyet’in Yıkımında Numaracı Cumhuriyetçiler’