Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Samsun'da otomobilde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde 25 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39), içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı.
OLAY YERİNDE ÖLMÜŞTÜ
Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili M.Y. ve S.D.'yi de gözaltına aldı.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Y. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
İlgili Haberler
- Ankara'da cinayet zanlısı yakalandı
- Hrant Dink cinayeti: Firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı
- Erdoğan: 'Ülkemizdeki kadın cinayetleri, oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geride'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
- Isparta'da yaşanan elektrik arızasıyla ilgili gelişme
- Emniyet yağ paylaşımları için harekete geçti
- Fenerbahçe'de Mesut Özil haftalar sonra döndü!
- AB ve ABD'nin Rusya planı
- Otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Avrupa Birliği'nden Rusya çağrısı: Soruşturma başlatılma
- Maç devam ederken Fenerbahçe'den sert açıklama!
- Fenerbahçe taraftarından Zorbay Küçük'e saldırı girişimi