Atatürk rozeti ve Türk bayrağı siyasi simge sayılarak yasaklandı!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 28.05.2023 - 14:34

Türkiye’yi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerin ikinci turunda Bursa'nın Mudanya ilçesinde Atatürk rozeti ve Türk bayrağı, AKP’nin itirazı üzerine siyasi simge sayılarak yasaklandı.

Duvar’ın haberine göre, AKP Mudanya Seçim İşleri Başkanı Okan Özkan'ın Mudanya İlçe Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) görevlilerinin toplu halde Atatürk rozeti taktıklarını belirterek itiraz etti.

İtiraz üzerine kararını veren Mudanya İlçe Seçim Kurulu, Atatürk rozeti ve Türk bayrağının herhangi bir siyasi partinin simgesi sayılmasının mümkün olmadığını ancak tüm CHP üyelerinin aynı rozeti takmaları nedeniyle rozetin içeriğinden bağımsız olarak belirleyici bir simge haline geldiğini belirterek itirazı kabul etti. İlçe Seçim Kurulu'nun kararından sonra rozetlerin kaldırılmasına karar verildi.

AYNI İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bursa'da, benzer bir itiraz da Yıldırım İlçe Seçim Kurulu'na yapıldı. AKP Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay tarafından yapılan itirazda, CHP ve İYİ Parti görevlilerinin Atatürk rozeti ve Türk bayrağı taktıkları belirtilerek bu rozetlerin toplatılması talep edildi.

Yıldırım İlçe Seçim Kurulu, AKP itirazını reddetti. İlçe Seçim Kurulu'nun ret kararında Atatürk rozeti ve Türk bayrağının bir siyasi parti veya adaya ait bir simge olmadığı belirtildi.

AKP itirazlarını ‘seçmenlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun’a dayandırarak yaptı. Söz konusu kanun maddesi şu şekilde:

"Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır."