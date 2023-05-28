CHP İstanbul duyurdu: Seçim ihlallerine karşı çağrı merkezi kuruldu
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylaması sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı da seçim sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir telefon hattı kurduğunu duyurdu.
Türkiye siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülkede 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.
CHP İstanbul İl Başkanlığı ise seçimde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı telefon hattını duyurarak vatandaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide CHP İstanbul, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili yurttaşlarımız; sandık başında karşılaşabileceğiniz olası tüm olumsuzluklarla ilgili 0 (212) 706 12 80 numaralı Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi Hattımızı arayabilirsiniz.”
Sevgili yurttaşlarımız; sandık başında karşılaşabileceğiniz olası tüm olumsuzluklarla ilgili 0 (212) 706 12 80 numaralı Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi Hattımızı arayabilirsiniz.#KararVer #Yaparsınİstanbul pic.twitter.com/rIf3CwIKjm— CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) May 28, 2023
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı