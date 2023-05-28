2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP İstanbul duyurdu: Seçim ihlallerine karşı çağrı merkezi kuruldu

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylaması sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı da seçim sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir telefon hattı kurduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:12
CHP İstanbul duyurdu: Seçim ihlallerine karşı çağrı merkezi kuruldu
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Türkiye siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülkede 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise seçimde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı telefon hattını duyurarak vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide CHP İstanbul, şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili yurttaşlarımız; sandık başında karşılaşabileceğiniz olası tüm olumsuzluklarla ilgili 0 (212) 706 12 80 numaralı Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi Hattımızı arayabilirsiniz.”


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