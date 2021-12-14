'Atatürk' yazdırmak suç oldu: 'Ne böyle pavyon yazısı gibi' cezası
Karabük'ün Yenice CHP Gençlik Kolları Başkanı Buğra Özgün, arabasının arkasında yazılı "Her insanın bir ülkesi vardır. Ama her ülkenin bir Atatürk'ü yoktur" yazısı nedeniyle polislerin "Bu ne böyle pavyon yazısı gibi" diyerek kendisine 144 TL ceza kestiğini açıkladı.
Bolu'dan Kastamonu'nun Yenice ilçesindeki evine otomobili ile dönen CHP Yenice Gençlik Kollar Başkanı Buğra Özgün, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde polis kontrolüne girdi.
Özgün'ün belgelerini kontrol eden polisler, "Bu ne böyle pavyon yazısı gibi" diyerek aracın arka camında yer alan "Her insanın bir ülkesi vardır. Ama her ülkenin bir Atatürk'ü yoktur" yazısı ile Atatürk'ün resminin kaldırılması gerektiğini söyledi. Buğra Özgün'ün kaldırmayacağını söyleyip itiraz etmesi üzerine de kendisine 144 lira Para cezası yazdı.
"YAZIYI KALDIRMAM CEZAYI DA ÖDEMEM"
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde rutin kimlik kontrolü yapan polisler tarafından durdurulduğunu söyleyen Buğra Özgün, gideceği sırada polisin yazıyı gördüğünü söyledi. Bir polis memurunun aracın arka camında 3 yıldır bulunan yazıya “Bu ne böyle pavyon yazısı gibi” dediğini belirterek, “Atatürk'ün resmî var. Güzel de bir söz var. Bunun neresi pavyon yazısı diyerek itiraz ettim. Arkadaşlarım var şahitlerim var. Bu yazıya pavyon yazısı dedi. Benim çürük çarık arabamı geldi buldu. Ben niye mi Tayyipçi değilim bunun için değilim. Ben niye mi Atatürkçüyüm bu yazıyı için Atatürkçüyüm. İktidar niye mi değişmesi lazım? Bu ayrımcılık için değişmesi lazım.
Ne görevimden istifa edeceğim. Ne bu yazıyı kaldıracağım. Ne de bu cezayı ödeyeceğim. Bu yazıyı kaldırırsam Allah benim belamı versin. Bu adalet bu iktidar değişecek. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın resmî olsaydı ben ceza yemeyecektim. Ceza önemli değil ama bu yazıya nasıl pavyon yazısı derler” diye konuşarak isyan etti.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- 'Devlet artık karar vermeli'
- Ekonomi zirvesi sona erdi