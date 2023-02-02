Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ‘Yılın Atatürkçüsü Ödülleri’ sahiplerini buldu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 06:19

Fotoğraf: Necati Savaş

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD), 2022 Yılı “Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Anma ve Yılın Atatürkçüsü Ödülleri” önceki akşam sahiplerini buldu.

Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, gazetemizin yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"EN DEĞERLİ HEDİYEDİR"

2022 Yılı “Yılın Atatürkçüsü Ödülü”nü, “basın” dalında gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun aldı. Ödülünü Sezer’den alan Alev Coşkun, “Daha önceki görevlerim nedeniyle onlarca ödül aldım ama şu anda 18 yaşında bir çocuk gibi ayaklarımın titrediğini hissediyorum. ADD’nin bu onur ödülü torunlarıma vereceğim en değerli hediyedir” dedi.

Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu gibi isimlerle bizzat çalıştığını söyleyen Coşkun, “Hepsi Cumhuriyet gazetesinin yazarlarıdır. Atatürk ve devrimleri için kendilerini feda eden insanlar Cumhuriyet ile bitişiktir. Onun için bu ödülü aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi için alıyorum” ifadelerini kullandı. “Dört Mustafa Kemal vardır” diyen Coşkun, şunları anlattı:

"AYDINLANMA DEVRİMCİSİ"

“Birincisi vatanı için cephelerde savaşan asker Mustafa Kemal. İkincisi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığından itibaren Kuvayı Milliye’yi örgütleyen, emperyalistleri yenen Mustafa Kemal. Üçüncüsü cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal’dir. Ona ‘Halife ol’ dediler, padişahlık teklif ettiler, kabul etmedi. O cumhuriyetçiydi. Sadece Cumhuriyeti ilan etse bu büyük bir devrimdi. Ama cumhuriyet ilan edilince ‘Bu nasıl bir Cumhuriyet olacak?’ dendi. Bunu dördüncü Mustafa Kemal çözdü. O Mustafa Kemal Aydınlanma devrimcisidir.”

"UMUTSUZ OLAMAYIZ"

Coşkun, şöyle devam etti: “Karşıdevrim özellikle çok partili dizgeye girdiğimizden sonra aldı başını gitti. Uğur Mumcu ne diyordu? ‘İmam hatip lisesi mezunları kaymakam, subay, general olmak istiyor. Bu devleti ele geçirme projesidir.’ Yine Mumcu, ‘Tarikat, ticaret, siyaset’ diyordu. Bugünleri anlatıyor. Umutsuz olamayız. ADD var, Atatürk’ü daha iyi anlamış bir genç kuşak var. Devrimler bir kere çıktı mı geriye döndüremezsiniz. Atatürk devrimleri yaşayacaktır, karşıdevrimciler başaramayacaktır. Kuvayı Milliyeciler ölmez, Atatürkçüler tükenmez.”



"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN SİS ÇANLARI"

Törenin açılışında konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Bugün ülkenin içinde bulunduğu durumu kabul etmiyoruz. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilişinin 33. yılında hem onun hem Atatürk’ün huzurunda söz veriyoruz, asla kabul etmeyeceğiz ve çağdaş, Atatürkçü değerlerle yaşayana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Törende ödül alanları tebrik eden Bozkurt, “Bu akşam Cumhuriyet devrimlerini anlatmak için gece gündüz çalışan bu dört sis çanına ödüllerini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Necdet Sezer ise “Yüce Atatürk’ün gösterdiği bilim ve akıl yolunda yürümeye, anayasamızda belirtilen Cumhuriyetimizin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşamaya devam edeceğini söyleyerek ödülleri takdim ediyorum” açıklamasını yaptı.

"ÖVÜNÇLE ANLATMALIYIZ"

Coşkun’dan sonra sanat alanında ödülünü alan Pınar Ayhan, “Bugün artık hiçbir kuvvet çağdaşlığı, medeniyeti, ilericiliği, sanatı, sevgiyi damarlarımızdaki asil kanımıza zerk eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan bir adım geriye çeviremez” dedi. Uluslararası ilişkiler alanında ödül alan Onur Öymen de “Atatürk dönemi bizim özenle korumamız, savunmamız ve bütün dünyaya övünçle anlatmamız gereken bir dönemdir. Bugün dünyada ve Türkiye’de Atatürk dönemini aşağılamaya, küçümsemeye çalışanlar var. Bizim yapmamız gereken dışarıda da Atatürk’ün eserlerine karşı çıkanları cevapsız bırakmamaktır, bu da bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

"LAİKLİK GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Eğitim ve bilim alanında ödül alan tarihçi yazar Sinan Meydan ise “Bu ödül iki küçük kızımın asla unutamayacağı bir miras olacak” dedi. “2023 seçimlerine giderken Atatürkçü düşüncenin kurtarıcı niteliğininin altını çizmek gerekir” diyen Meydan, şunları söyledi:

“Laik Cumhuriyeti göz ardı ederek Türkiye’yi ikinci yüzyılda var edemezsiniz. Eğer Saray saltanatı varsa, Meclis üstünlüğü kalkmışsa Atatürkçü düşünceye ihtiyaç var. Herkes bu ülkeyi terk edebilir ama biz sonuna kadar kalacağız. Umudunu kaybetmeyenlerin ideolojisidir Kemalizm. Yeter ki millet olarak doğru yöneticileri seçelim, inanın bana Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılında Atatürk’ün ifade ettiği o seviyenin üzerine çıkacaktır. Bu umudu hep koruyalım, bu umut için mücadele edelim.”