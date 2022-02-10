Atatürk'e hakaret eden turist rehberi serbest bırakıldı
Atatürk’e hakaretini kameraya alıp sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu rehber A.A. hakkında, polis ekiplerince belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı. "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında ise emniyete götürülen şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, dosyanın adliyeye gönderilmesinin istendiği öğrenildi.
İstanbul'da çekilen bir videoda Arap turistlere şehri tanıtırken verdiği yanlış ve uydurma bilgilerle tepki çeken sahte rehber yakalandı.
Adı da sahte çıkan rehber, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
ATATÜRK HAKKINDA YALAN İFADELER KULLANDI
Kendisini Mustafa G. olarak tanıtan Suriye uyruklu A.A., İstanbul'u dolaştırdığı Arap turistlere, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" ifadelerini kullanmıştı.
Aynı kişi, Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Rehberler Odası'nın suç duyurusunda bulunduğu sahte rehber için harekete geçildi. İstanbul Valiliği Turizm Denetleme Komisyonu ekipleri, sahte rehberi tespit etti.
Turizm polisi, A.A.'yı Taksim'de tura çıkarmak için turist grubu ararken buldu, gözaltına aldı. Ahmet Avan'ın Türkiye'de çalışma izni bulunmadığı öğrenildi. Ahmet Avan hakkında belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Ayrıca Atatürk aleyhine söylediği sözler nedeniyle adli işlem başlatıldı. Avan'ın polis merkezindeki ifadesinin savcılık talimatıyla ardından serbest bırakıldı.
Ahmet Avan'ın il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.
İlgili Haberler
- Kavakçı kardeşler, İBB bursuyla yazdıkları tezde Atatürk'e hakaret etti
- FFF Türkiye'nin 10 Kasım paylaşımı hedef alındı: 'Atatürk'e hakaret edildi'
- Samsun'da Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’ın Covid-19 testi negatif çıktı
- Gözaltında çıplak arama davasında tanıklar dinlendi
- İstanbul’da fırın ekmeğine de zam geldi!
- İSKİ'den 'fatura' açıklaması
- Beşiktaş yeni yeteneğini Romanya'da buldu
- Güncel tablo açıklandı: Koca'dan uyarı
- Canlı yayına bir 'üfürükçü'yü çıkardılar
- Deneyimli futbolcudan 'Labrador' benzetmesi
- LC Waikiki'den ekonomik kriz sonrası yeni hamle
- Çeyrek finalisti penaltılar belirledi