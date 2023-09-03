Atatürk büstüne saygısızlık tepki çekti

Kastamonu Azdavay’da 30 Ağustos’ta Atatürk İlkokulu’ndaki Atatürk büstü, kepçeyle parçalandı. Büstün parçaları ise gün boyu okulun bahçesinde durdu. Olaya tanık olan okulun mezunlarından Gülseren Karakaş, “Gördüğüm manzara içimi acıttı. Çocukluğumuzdan beri törenlerin yapıldığı büst paramparçaydı” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00
Atatürk büstüne saygısızlık tepki çekti
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Eskisinin yerine daha ufak bir büst konulduğunu söyleyen Karakaş, yaşananları şöyle anlattı:

“Okul müdürüne, neden bunu yaptınız diye sorunca ‘Önce sel önlemi’ dedi, sonra ‘Büstün arkasında içki içiyorlar’ dedi, sonrasında da ‘Büst yüksek, düşme tehlikesi var’ dedi. Böyle bir olay yaşadı mı soruma ise ‘hayır’ yanıtını vererek ‘Bunu bir iş kazası olarak görün’ diye konuştu.”

Karakaş’ın iddiasına göre Azdavay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Kalas’la görüşmesi ise şöyle: “Kalas’a ‘Neden bayramda yıktınız’ dediğimde ‘30 Ağustos’ ise ne olmuş yani, izin günü’ yanıtını aldım.”

Karakaş, “Kalas’a, ‘Burada hem Atatürk’ü hem de bizlerin geçmişini yok ediyorsunuz’ dediğimde de kovmaktan beter bir yaklaşımı oldu. Madem iş kazası, büst eski durumuna getirilsin” ifadelerini kullandı.


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