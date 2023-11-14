Atatürk’e hakaretler yağdıran provokatör Kuveytli yazara hapis cezası

Yayınlanma: 14.11.2023 - 21:58

Güncelleme: 14.11.2023 - 21:58

Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih,Trabzon’da Türk vatandaşlarının Arap turiste saldırdığı iddiası üzerine sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Odatv’nin haberine göre Rumaih, hakkında açılan soruşturma kapsamında 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Rumaih Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar vermekle suçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdıran Rumaih, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya küfürler yağdırıp tehdit etmişti. Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımına cevap yazan Kuveytli yazar, şu ifadeleri kullanmıştı:



“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar ***”