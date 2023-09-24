İstanbul Valiliğinden 'Kuveytli vatandaşa saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı" başlığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin, olayın iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında yaşandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 18:59
İstanbul Valiliğinden 'Kuveytli vatandaşa saldırı' paylaşımına ilişkin açıklama
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında "İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı" başlığıyla paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır" denildi.


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