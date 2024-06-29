Atatürk'ün fotoğrafını yakıp, sosyal medyada paylaşmışlardı: 4 lise öğrencisine beraat!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla 4 lise öğrencisinin tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle öğrencilerin beraatlerine karar verdi.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:03
Atatürk'ün fotoğrafını yakıp, sosyal medyada paylaşmışlardı: 4 lise öğrencisine beraat!
Abone Ol google-news

Olay, geçen yıl 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi.

Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİLER

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan ceza istendi.

Geçen yıl kasım ayında İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Kapalı oturumda görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanıklar, "Atatürk'ün fotoğrafını yerde gördük. Atatürk'ün fotoğrafının yerde durmasını istemedik. Bu nedenle yaktık. Beraatimizi istiyoruz" dedi. Mahkeme hakimi,

4 lise öğrencisinin 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.


Kayseri haberleri Atatürk haberleri fotoğraf haberleri

İlgili Haberler

HKP'den Atatürk fotoğrafını takmayan teğmen ve komutanlar hakkında suç duyurusu

HKP'den Atatürk fotoğrafını takmayan teğmen ve komutanlar hakkında suç duyurusu
Yakasına Atatürk fotoğrafı takan ile takmayan teğmenlerin bir tutulması eleştirildi... Ahmet Zeki Üçok: 'TSK'de barınamazlardı'

Yakasına Atatürk fotoğrafı takan ile takmayan teğmenlerin bir tutulması eleştirildi... Ahmet Zeki Üçok: 'TSK'de barınamazlardı'
Yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmişlerdi... Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?

Yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmişlerdi... Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler