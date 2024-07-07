Atatürk’ün kurt ile fotoğrafı gerçek mi?

Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 07.07.2024 - 09:53

2 Temmuz'da oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Türkiye, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Futbolcu Merih Demiral'ın maç sonunda yaptığı ‘bozkurt’ işareti pek çok tartışmaya konu oldu. UEFA Disiplin Kurulu tarafından Melih Demiral'a iki maç ceza verildi.

Gelişmeler üzerine sosyal medyada Atatürk ve bozkurt işaretiyle ilgili çok sayıda bilgi de yayıldı. Paylaşılan bir görselin, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kurtla çekilen fotoğrafını gösterdiği iddia edildi.

Teyit.org'un söz konusu fotoğrafı incelediği araştırması şöyle:

“Anahtar kelime aramalarıyla fotoğrafın uzun süredir dolaşımda olduğunu görüyoruz. Görsel daha önce farklı mecralarda da paylaşılmış.

Tersine görsel arama yöntemiyle araştırmamıza devam ettiğimizde ise görselin montajlanmış olduğunu tespit ediyoruz. Pek çok açık kaynakta hem Atatürk’ün hem de kurdun fotoğrafının orjinal haline rastlıyoruz.

Orijinal fotoğrafta Atatürk’ün yanında kurt yok ve çevresi iddia görselinden çok farklı. Kaynaklarda Atatürk'ün bu fotoğrafının Manisa gezisinden olduğu belirtilmiş. Kurt fotoğrafı ise anonim olarak pek çok sayfada ve haberde kullanılıyor. İddiada kullanılan görsel bu iki fotoğrafın farklı bir arka plana montajlanması ile oluşturulmuş.

Ocak 1923’te ordunun durumunu görmek ve halkla görüşmek için uzun süren bir geziye çıkan Atatürk, 26 Ocak 1923’te de Manisa’ya geliyor. Fotoğraflarla bu gezide kaydediliyor. Arşivlerde aynı günden farklı fotoğraflar da yer alıyor.

25 Ocak 1923 tarihli fotoğrafta ise Atatürk, Manisa’ya yakın şehirlerden biri olan Uşak’ta bir tren istasyonunda.

İddia neydi?

Atatürk'ü yanında bir kurt ile gösteren fotoğrafın gerçek olduğu iddia edildi.Bulgular

-Fotoğraf montajlanmış.

-Fotoğrafın orijinal halinde Atatürk’ün yanında kurt bulunmuyor.

-Fotoğraf Atatürk’ün Manisa ziyareti esnasında çekilmiş.”