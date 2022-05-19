19 Mayıs'ta ateş 103 yıl önce bu sözlerle yakıldı: Türk milletine güvendim

19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pek çok kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Samsun’da ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakılacak. Daha sonra Fuar Caddesi’nde yerli ve yabancı atletlerin katılımıyla 19 Mayıs Yarı Maratonu düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında paramotorla gökyüzüne Türk bayrağı açılacak. Doğu Park’ta Solo Türk ve Türk Yıldızları uçak gösterisi yapılacak. Daha sonra ise Atakum Gençlik Merkezi tarafından 1919 metrelik bayrak yürüyüşü olacak. Akşam saatlerinde ise Batıpark’ta Yalın konseri düzenlenecek.

ÖDÜLLÜ TURNUVA

Antalya’da fener alayı ile başlayacak kutlamalar hem denizde hem de karada düzenlenecek iki fener alayı ile devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’na meşaleler eşliğinde yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından konser etkinliği düzenlenecek.

Mersin’de ise yürüyüşlerden yamaç paraşütüne, yelken gösterisinden dans şovlarına, Gençlik ve Spor Çalıştayı’ndan bilim şenliğine, turnuvalardan konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Adana’da da büyükşehir belediyesi tarafından “Ödüllü Satranç Turnuvası” düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Adana Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde de “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi. Yürüyüşe katılan 250 genç, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan, 1500 metre yüksekliğinde doğal güzelliklere sahip Gelincik Dağı’na yürüdü.

Batman’ın Sason ilçesinde de Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde dev bayrak eşliğinde 2 bin kişilik gençlik yürüyüşü düzenlendi. Gençlik yürüyüşünde 150 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışının, Anadolu’nun işgaline ve emperyalizme karşı mücadele ateşini yakışının 103. yılı, normalleşme ile birlikte yine sokaklarda kutlanacak. Ankara’da kutlamaların ilk adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir olacak. Ankara’da, belediyeler de 19 Mayıs coşkusuna hazırladıkları programlar ile eşlik edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle tiyatrodan konsere, halk oyunlarından seymen gösterilerine, karate ve bowling turnuvasından doğa yürüyüşüne kadar birçok etkinlik yapılacak. Şarkıcı Edis, Gençlik Parkı’nda saat 20.00’de Ankaralılarla buluşacak. Ulaşım ise gün boyu ücretsiz olacak.

19 MAYIS OTOBÜSÜ

Çankaya Belediyesi, ilçenin dört bir yanını bayraklarla süslerken, 19 Mayıs otobüsü de ilçenin cadde ve sokaklarını marşlarla dolaşacak, Çankayalılara bayrak armağan edecek. Kutlamalar ise Atapark’taki resmi törenle başlayacak. Kutlamalar, Anıtkabir’in yanı başındaki Anıtpark’ta saat 20.00’de düzenlenecek Mor ve Ötesi konseri ile tamamlanacak.

TURNUVALAR SÜRÜYOR

Yenimahalle Belediyesi de hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. 15 Mayıs’ta Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkı’nda sabah sporu ile başlayan ve hentbol, yüzme, dart, okçuluk ve masa tenisi turnuvaları ile devam eden kutlamalar kapsamında bugün turnuvaların ödül törenleri yapılacak ve Ali Öcal Stadı’nın açılışı yapılacak. 21 Mayıs’ta bisiklet turuyla devam edecek kutlamalar, 22 Mayıs’ta Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda saat 19.30’daki Gazapizm konseriyle son bulacak.