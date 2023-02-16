Ateş başında duran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı
Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile ateş başında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma uğrattığı kentlerden olan Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Koca, Hatay Sahra Hastanesi'ndeli sağlık personeli ile de bir araya geldi.
Sağlık çalışanları ile ateş başında konuşan Bakan Koca'nın yanında kor patladı.
Gazeteci Adem Metan o anın videosunu paylaşırken, "Şimdi Sn. Koca’nın yakın ekibi ile görüştüm. Herhangi bir sorun olmadığını bildirdiler" dedi.
Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an. pic.twitter.com/BHezb1qxH9— Adem Metan (@AdemMetan) February 15, 2023
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