Ateş başında duran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı

Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile ateş başında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma uğrattığı kentlerden olan Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Koca, Hatay Sahra Hastanesi'ndeli sağlık personeli ile de bir araya geldi.

Sağlık çalışanları ile ateş başında konuşan Bakan Koca'nın yanında kor patladı.

Gazeteci Adem Metan o anın videosunu paylaşırken, "Şimdi Sn. Koca’nın yakın ekibi ile görüştüm. Herhangi bir sorun olmadığını bildirdiler" dedi. 


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