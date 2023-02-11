Basın açıklamasında öne geçmeye çalışan Nebati ile Erdoğan'ın bakışması gündem oldu

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, dikkat çeken anlar yaşandı. Bakan Nureddin Nebati'nin açıklama sırasında öne geçmeye çalıştığı ve ardından da Erdoğan ile göz göze gelme anları sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:24
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin vurduğu Şanlıurfa'da kameralar karşısına geçtiği sırada kaydedilen bir görüntü, dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu görüntüde, Erdoğan'ın açıklama yaptığı sırada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ön sıralarda yer almak için büyük uğraş verdiği görüldü. Daha sonra AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bakan Nebati'nin önde yer alma 'çabasını' görerek, önünde durması için kendisini çağırdı.

Yıldırım'ın 'daveti' üzerine Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında konumlanan Nebati'nin, Erdoğan ile göz göze gelme anları ise sosyal medyada gündem oldu.

"Afette bile önde yer kapma yarışı" yorumu yapılan görüntüler, yurttaşların tepkisini çekti.


Nureddin Nebati Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa

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