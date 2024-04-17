Ateşe attıkları çakmak 15 yaşındaki çocuğun yüzüne patladı!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:00

Kayaşehir 15. Bölgede bulunan bir parkta iddiaya göre bir grup çocuk, parka giderek parkta bulunan çardakta ateş yaktı.

Çocuklardan biri, ateşe çakmak fırlattı. Çakmak bir anda patlarken o sırada ateşin yakınında bulunan 15 yaşındaki E.Y.’nin yüzüne geldi.

Durumu öğrenen aile, çocuklarını hastaneye götürürken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.