Bakkalda panik anları... Gaz doldurduğu çakmak bir anda patladı!
Amasya’da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyündeki bir bakkalda korku dolu anlar yaşandı.
Bakkal işleten bir kişinin elindeki çakmak, gaz dolumu yaptığı sırada patladı.
Yaşanan patlamada alevlerle yüz yüze kalan kişi ile karşısındaki arkadaşı olayı yaralanmadan atlattı. Panik anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
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