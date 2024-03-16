Bakkalda panik anları... Gaz doldurduğu çakmak bir anda patladı!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 16.03.2024 - 13:25

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyündeki bir bakkalda korku dolu anlar yaşandı.

Bakkal işleten bir kişinin elindeki çakmak, gaz dolumu yaptığı sırada patladı.

Yaşanan patlamada alevlerle yüz yüze kalan kişi ile karşısındaki arkadaşı olayı yaralanmadan atlattı. Panik anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.