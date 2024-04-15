Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakmaktaş hayatını kaybetti
Erzincan’ın Kemah ilçesi nüfusuna kayıtlı Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bayram tatili için memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gelen Alaeddin Çakmaktaş, bayram tatili dönüşü Zara ilçesindeki evinin önünde aracından indiği sırada rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmaktaş hayatını kaybetti. Çakmaktaş’ın kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.
Alaeddin Çakmaktaş’ın cenazesi, Zara’da Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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