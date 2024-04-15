Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakmaktaş hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:48

Güncelleme: 15.04.2024 - 09:48

Bayram tatili için memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine gelen Alaeddin Çakmaktaş, bayram tatili dönüşü Zara ilçesindeki evinin önünde aracından indiği sırada rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmaktaş hayatını kaybetti. Çakmaktaş’ın kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Alaeddin Çakmaktaş’ın cenazesi, Zara’da Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.