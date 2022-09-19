Athena Hakan lenfoma hastalığına yakalandı!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:11

Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’dan üzücü bir haber geldi. Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördü.

Tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.



