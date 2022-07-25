Athena, Vadi İstanbul’da coşkulu bir konsere imza attı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Sıcak bir İstanbul akşamında, konser dinlemeyi özlemişiz. Önce pandemi, sonra müzik yasakları derken ömrümüzün iki yıldan fazlası gitti.

Konserlerin zamanında başlamaması artık moda oldu. Ama Athena, dinleyicilerini çok bekletmiyor. Sahneye coşkuyla çıkan grup, önceki akşam konserde bulunan herkese unutamayacağı bir anı bıraktı. Hepimizin uslu uslu oturduğu konserin beşinci dakikasında herkes ayakta, yumruklar havada zıplıyorduk.

"GÜNDÜZÜM SENİNLE"

Grubun solisti Gökhan Özoğuz, son zamanlarda Ferdi Özbeğen şarkılarını konserlerinde söylemeyi çok seviyor. Özbeğen’den, “Gündüzüm Seninle” parçasını tüm dinleyecilerle seslendirdi.

Ayrıca arabesk müziğe de ilgi duyan müzisyen, konserlerinde ikizi Hakan Özoğuz’dan izin çıkarsa kısa kısa bir kaç şarkı da seslendiriyor.

Ardından “Aldırma Gönül”ü yorumlayan Özoğuz, şarkının sözlerini değiştirerek; “Aldırma Deniz Aldırma, Aldırma Mahir Aldırma, Ulaş aldırma” olarak söyleyince, alkış ve ıslıklar Vadi’yi deyim yerindeyse salladı.

Athena, “Sen de Yap” ile devam ettiği konserinde “Kafama Göre”, “Ben Böyleyim”, “Serseri Mayın”, “Arsız Gönül”, “Yaşamak Var Ya”, “For Real”, “Skalonga”, “Her Şey Güzel Olacak” gibi hit olmuş şarkılarını yorumladılar.

Athena, Ali Kocatepe tarafından bestelenen, Nâzım Hikmet’in “Günler” şiirini kendi düzenlemesi ile yeniden 2017’de yorumlamıştı. Hatta, o dönem çıkardıkları yeni single albümlerinin kapağında usta şair Nâzım Hikmet’in fotoğrafını kullanmıştı grup.

Konserde, “Geberiyorum” parçasını yorumlayan Athena’dan, Nâzım Hikmet şiirlerinden yeni düzenlemeler bekliyoruz.

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul işbirliğiyle hayata geçirilen konserde,İki saatten fazla sahnede kalan Athena’nın sahneyi terk etmesi uzun sürdü.

Gökhan Özoğuz, “Saat 00.00'ı geçti mi?” gibi espirileriyle de yakın zamana kadar uygulanan “Müzik saat 00.00'ye kadar” yasağına da gönderme yaptı. Hâlâ devam eden müzik yasağında, son yapılan değişikle, yasak gece 01.00'e kadar uzatılmıştı.

Kısacası, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından diyebileceğimiz Athena, Turkcell Vadi Sahnesi’nde, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve şarkılarıyla unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Athena; Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşuyor.