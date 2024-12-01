Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nde 30 bin TL'lik açılmamış telefon bulundu

Pendik’te Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nde, çalışanlar çöpler arasında 30 bin liralık sıfır bir akıllı telefon buldu. Telefonun sahibine ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nde 30 bin TL'lik açılmamış telefon bulundu
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:57

Pendik Belediyesi’ne bağlı Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nde çevre dostu projeler kapsamında atıklar ayrıştırılırken, piyasa değeri 30 bin lira olan, kutusu açılmamış bir akıllı telefon bulundu. Çalışanların dikkatliyle fark edilen telefon, sahibine ulaştırılmak üzere kayıt altına alındı.

Tesis çalışanlarının rutin bir ayrıştırma işlemi sırasında fark ettiği telefonun hem kutusunun açılmamış hem de çalışır durumda olduğu anlaşıldı. Olayın ardından tutanak tutuldu ve telefonun sahibine ulaştırılması için süreç başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan tesis çalışanı Zeynep Bulut, atık ayrıştırma işlemi sırasında farklı eşyalarla sıkça karşılaştıklarını belirtti. Bulut, “Banttan gelen kutuyu fark ettiğimde açılmamış bir telefon olduğunu anladım. Amirime götürdüm ve gerekli işlemler yapıldı. İnşallah sahibine ulaşır” dedi.


Etiketler: #akıllı telefon #ambalaj #Pendik #atık

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