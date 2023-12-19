'Atılan yumruğu unutmayacağız'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankaragücü maçında eski AKP milletvekili de olan eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan hakem Halil Umut Meler’i ziyaret etti.

“Kendisi olayı tekrar tekrar yaşamamak için görüntüleri bile izlemediğini söyledi” diyen Yücel, “Bu tür şiddet olaylarını sadece sahalarda değil hiçbir yerde görmek istemiyoruz ve bir daha yaşanmaması için AKP’li Faruk Koca’nın yumruğunu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.