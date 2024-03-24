Atlar sokağa döküldü: Sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa’da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:21
Atlar sokağa döküldü: Sürücülere zor anlar yaşattı
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı.

Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.


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