Atlar sokağa döküldü: Sürücülere zor anlar yaşattı
Bursa’da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı.
Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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