Kuyucak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:20
Kuyucak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kaza, Gencelli Mahallesi Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sepetli motosiklet Denizli istikametine seyir halinde bulunan süt tankeri ile çarpıştı. 

Feci kazada motosiklet hurdaya dönerken motosiklet sürücüsü Hasan Ali Özcan’ın olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri motosiklette bulunan diğer yaralıya müdahale ederek Nazilli Devlet hastanesine sevk etti. 

Motosiklet sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen F.Özcan’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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