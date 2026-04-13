Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Şüpheli E.Ç. (16) hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Soruşturma hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İlk duruşma 9 Haziran’da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak'ta iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, E.Ç. (16) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından E.Ç. tutuklanırken, Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği iddiasıyla ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.