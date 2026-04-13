Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

13.04.2026 13:38:00
Haber Merkezi
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran'da görülecek.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Şüpheli E.Ç. (16) hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İlk duruşma 9 Haziran’da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak'ta iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, E.Ç. (16) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından E.Ç. tutuklanırken, Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği iddiasıyla ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ocak 2026 tarihinde Güngören’de öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapılması olayına ilişkin 6'sı daha önce tutuklanan 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
Katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 12 yıla kadar hapsi istendi İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından ailesine tehdit mesajları gönderdiği öne sürülen tutuklu şüpheli Muhammet Y. K. hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli hakkında farklı suçlardan toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Güngören'de 'Atlas Çağlayan' cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma tamamlandı! Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli E.Ç. (16) hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.