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ATM kasasından 500 bin lira çaldı: 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

ATM kasasından 500 bin lira çaldı: 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

11.06.2026 13:31:00
Güncellenme:
AA
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ATM kasasından 500 bin lira çaldı: 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde banka ATM'sindeki kasadan 500 bin lira çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin hakkında 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde bir bankanın ATM'sindeki kasanın açılıp 500 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 31 yaşındaki S.G. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üstünde ve evinde 32 bin 500 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Hakkında 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık anı, ATM'deki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Konular: #hırsızlık #ATM

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