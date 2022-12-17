ATM'de unutulan parayı aldı, 'kumarda kaybettim' dedi

Karaman'da ev kadını A.L.'nin ATM'de unuttuğu 8 bin lirayı aldığı tespit edilip gözaltına alınan A.T., ifadesinde parayı kumarda kaybettiğini öne sürdü. A.L.’nin zararını karşılayan A.T., savcılıktan serbest bırakıldı. A.T.'nin ATM'den parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 13:40
ATM'de unutulan parayı aldı, 'kumarda kaybettim' dedi
Abone Ol google-news

Tahsin Ünal Mahallesi'nde ev kadını A.L. bankadaki 10 bin lirasını çekmek için ATM'den işlem yaptı. ATM günlük para çekme limitini 8 bin lira olarak gösterince A.L. iptal tuşuna bastığını düşünüp ayrıldı.

PARAYI CEBİNE ATIP GİTTİ

Ancak ATM parayı verdi. Bu sırada yan ATM'de işlem yapan A.T., parayı gördü, çevreyi kolaçan edip 8 bin lirayı alarak cebine koyup ayrıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hesabındaki paradan 8 bin lira eksildiğini fark eden A.L. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mobese ve ATM kameralarından yola çıkarak parayı alan kişinin A.T. olduğunu belirledi.

"KUMARDA KAYBETTİM"

Gözaltına alınan A.T., Emniyet'teki ifadesinde ATM'den A.L.'nin unuttuğu parayı aldığını ve kumarda kaybettiğini söyledi. A.L.'nin zararını da karşılayan A.T. sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler