Gaziantep'te kumar oynatan zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynatan 1 şüpheli yakalandı, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheliyi gözaltına aldı.
PARA CEZASI UYGULANDI
İşyerinde yapılan aramada, 4 kumar makinesi ile 1 silah ele geçirildi. Kumar oynayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
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