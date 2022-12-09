Gaziantep'te kumar oynatan zanlı gözaltına alındı

09 Aralık 2022 Cuma, 10:03

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheliyi gözaltına aldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

İşyerinde yapılan aramada, 4 kumar makinesi ile 1 silah ele geçirildi. Kumar oynayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.