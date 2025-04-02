ATO Başkanı Gürsel Baran'dan 'boykot' çıkışı!

Eylem ve boykot çağrılarını doğru bulmadıklarını söyleyen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Boykot, yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olur" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan 'boykot' çıkışı!
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ANKA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından başlayan protestolar 'boykot' çağrısıyla sürüyor.

Yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotu nedeniyle iktidar mensupları arka arka açıklama ve sosyal medya paylaşımı yaparken, bir açıklama da Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'dan geldi.

ÇAĞRILARI HEDEF ALDI!

Baran, bugünkü tüketim boykotuna yönelik yazılı açıklamasında, boykot çağrılarını iş dünyası olarak kaygıyla izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte piyasaları dengesizleştirecek, ekonomimizi ve sosyal hayatı olumsuz etkileyecek eylemleri ve boykot çağrılarını doğru bulmuyoruz. Boykot, yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olur. Tüccarımızın, sanayicimizin, işçimizin alın terini, milletimizin geleceğini heba etmemeliyiz. Üreticisinden işletme sahibine, tedarikçisinden çalışanına, milletimizin her bir ferdine olumsuz yansımaları olacak çağrılara prim vermeyelim. Bu süreci ayrıştırarak boykotlarla değil, birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi nasıl daha da geliştirebileceğimize odaklanarak geçirmeliyiz. Milletimizi itidalli olmaya davet ediyorum."


Etiketler: #Ankara Ticaret Odası #BOYKOT #Gürsel Baran #Protesto

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