ATO sorunları sıraladı: ‘İşyeri hekimleri olumsuz etkilendi’
Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Onur Erden, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimileri (OSGB) nedeniyle “işyeri hekimlerinin taşeronlaştığına” dikkat çekti. Hekimlerin iş güvencesi ve pek çok sosyal hakkından mahrum çalıştığını söyleyen Erden, “Artan tıp fakülteleri ve kontrolsüz kontenjan artırımıyla ve emekli hekimlerin geçim için mesleğe dönmesi nedeniyle işyeri hekimi sayısı da artıyor. Böylece işyeri hekimliği ucuz işgücü olarak serbest piyasanın insafına bırakılıyor” dedi.
Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Onur Erden, 1 Mayıs’ta işyeri hekimlerinin sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı.
Çalışma Bakanlığı’nın iş kazası sayılarını azaltmak ve meslek hastalığı tanılarını artırmak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ni (OSGB) oluşturduğunu söyleyen Erden, “İşçi sağlığını olumlu etkilemediği gibi OSGB açılmasına vesile olan bu yasa, işyeri hekimlerinin çalışma koşullarını olumsuz yönde etkiledi” dedi.
İşyeri hekimlerinin çalışma koşullarının da kötüleştiğini aktaran Erden, “İşyeri hekimleri OSGB ile taşeron hale geldi. İşverenle doğrudan sözleşme yapıp çalıştığınızda hem özlük haklarınız hem de işçi sağlığını olumlu etkileyecek çalışma koşullarınız daha iyi oluyor. Ancak OSGB’de sizi asıl işverenle çalıştıran ikinci bir patronunuz oluyor. Asıl işveren, sizin önerdiğiniz sağlık önlemlerini almak istemiyorsa, OSGB üzerinden sizin değişikliğinizi isteyebiliyor” ifadelerini kullandı. OSGB nedeniyle pek çok işyeri hekiminin haklarından mahrum kaldığını da söyleyen Erden, “Çalışma koşullarından yatan sigorta ücretine kadar pek çok haklarda tırpanlama oluyor ve bu konuda arkadaşlarımızdan çok şikâyet duyuyoruz” bilgisini paylaştı.
“Artan tıp fakülteleri ve kontrolsüz kontenjan artırımıyla ve emekli hekimlerin geçim için mesleğe dönmesi nedeniyle işyeri hekimi sayısı da artıyor” diyen Erden, “Böylece işyeri hekimliği ucuz işgücü olarak serbest piyasanın insafına bırakılıyor” diye konuştu.
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