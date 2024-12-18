Atölyedeki yangında hayatını kaybeden gencin 20 gün önce işe başladığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 13:58

Güncelleme: 18.12.2024 - 13:58

Antalya Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerindeki araç boyama atölyesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, boya ve yanıcı maddelerden dolayı patlamaların meydana geldiği yangını söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, iş yeri ve alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil küle döndü.

GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bu sırada iş yerinde bir gencin olduğu bilgisini alan ekipler, söndürme çalışmalarıyla beraber arama çalışması başlattı. Araştırmalarına devam eden ekipler, iş yerinin bir bölümünde isminin Doğan Diken (24) olduğu öğrenilen gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"DÜKKANI KAPATIRKEN, 'BİRAZDAN ÇIKACAĞIM AĞABEY' DEDİ''

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, atölyesi yanan işletme sahibi Ayhan Aytin, olayı şu sözlerle anlattı:

“Dükkanımı kapatmaya geldim, çalışanıma çıkıp çıkmayacağını sordum. ‘Ağabey şimdi gideceğim’ dedi. Yedek anahtar ondaydı ve sabahları dükkanı o açıyordu. Eve yemek yemeye gittiğimde, öbür çalışanım telefon açıp iş yerinden dumanlar çıktığını söyledi. Sonra itfaiye gelip yangına müdahalede bulundu. 20 gün önce başlamıştı işe. Yanarken içeride olduğunu öğrenince dükkan umurumuzda olmadı, onu eşimle birlikte kurtarmaya çalıştık. Genelde pasta işinde kullanıyordum onu. ’Ailem yok’ diyordu, telefonu bile yoktu. Amcası aradı, cenazesini onlar alacak. Büyük bir felaketti.”

“OLMAMASI GEREKEN YER VE ZAMANDAYDI''

Yaklaşık 10 milyon lira üzerinde zararı olduğunu ifade eden Aytin, “Ben buna değil, ölen kardeşimize üzülüyorum. Olmaması gereken yerde ve zamandaydı. Çok üzgünüm” dedi.