Kayseri'de iş cinayeti: Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü

Kayseri'de Abdurrahman Kabadayı (38) tamir için girdiği plastik doğrama kazanın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'de iş cinayeti: Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:00

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında meydana geldi.

Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi.

Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri #kazan #iş cinayeti

İlgili Haberler

Atar damarı parçalandı... Bursa'da iş cinayeti: Ahşap parçası bacağına saplanan 60 yaşındaki işçi öldü

Atar damarı parçalandı... Bursa'da iş cinayeti: Ahşap parçası bacağına saplanan 60 yaşındaki işçi öldü
İzmir’de iş cinayeti... İş makinesi şarampole devrildi: Genç madenci hayatını kaybetti

İzmir’de iş cinayeti... İş makinesi şarampole devrildi: Genç madenci hayatını kaybetti
Süt fabrikasında iş cinayeti: Sebahattin Çorapçı 5 gün sonra hayatını kaybetti

Süt fabrikasında iş cinayeti: Sebahattin Çorapçı 5 gün sonra hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler