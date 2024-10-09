ATSO 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 09.10.2024 - 20:52

Güncelleme: 09.10.2024 - 20:52

ATSO tarafından Antalya’nın kalkınması ve bilinilirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, çevre, teknoloji ve kültür-sanat gibi alanlarda üretilen hizmet ve projeleriyle fark yaratan kişi ve kurumları takdir etmek amacıyla verilen ödüller sahiplerini buldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile pek çok kamu ve sivil toplum kuruluşundan temselcinin katıldığı ödül töreninin açılışında Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Antalya Üstün Kent Orkestrası ve Bando Takımı Furkan Üstündağ şefliğinde Ali Bahar için çaldığı “Yiğidim Aslanım”, “ Uyan Ali’m” gibi şarkılarla katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Konserin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofon başına geçen ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, bu yılki ödül töreninin hem büyük bir gurur, hem de derin bir hüzünle dolu olduğunu söyleyerek üç ay önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar’ı her zaman vizyonu ve liderliği ile andıklarını ve anmaya devam edeceklerini belirtti.

“VERGİLER HARCAMADAN DEĞİL, SERVET ÜZERİNDEN ALINMALI”

Konuşmasına Antalya’nın ekonomik alanda önemli bir büyüme kaydettiğini diğer taraftan çok fazla göç almasına değinerek devam eden ATSO Başkanı Hacısüleyman “Antalya'nın hızla artan nüfusu, turizmin başkenti oluşu ve gelişen ekonomisi, işyeri planlamasında da, daha stratejik bir yaklaşımı gerekli kılıyor” dedi. Hacısüleyman, Antalya’nın en çok vergi ödeyen 7. İl olduğunu hatırlatarak “Bugün en fazla vergi ödeyen üyelerimizi ödüllendirmek için bir araya geldik, ancak vergi sistemimizde ki en temel soruna da işaret etmeden geçmek istemiyorum. Biliyoruz ki kaynağı servet ve gelir olan vergilere dolaysız; kaynağı harcama olan vergilere ise dolaylı vergiler diyoruz. Bizde vergi gelirlerinin yüzde 70’e yakını dolaylı vergilerden oluşuyor. Gelişmiş ülkelerde durum bunun tam tersi. Nasıl mı? Dolaylı vergilerin payı yüzde 40-45 arasında. Bizim de devlet olarak vergilerimizin daha büyük kısmının harcamalardan değil, kayıt dışılığı önleyerek, gelir ve servet üzerinden ödenmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.

Hacısüleymanoğlu vergi muhasebesi konusundaki itirazların iletilmesi ve bazı istisnaların yapılarak değişikliklere gidilmesine yol açan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederken, Antalya’da daha önce turizm işletmesi ruhsatı almış orta ve küçük ölçekli turizm işletmelerine ruhsat konusunda yardımcı olunmasını istedi.

Hacısüleyman, son günlerde artan kadın cinayetlerine değinerek, “Bir taraftan “seni koruyamadık” sözleriyle birey ve toplum olarak kendinizi sorumlu tutarken, diğer taraftan bu faillerin işledikleri suçlarla ilgili yaratılan, cezasızlık ve cezadan kurtulma algısı veya hafifletici cezalarla kurtulması, toplumun adalet duygusunu oldukça zedelemekte, hatta yenilerinin eklenmesine yol açmakta ve vicdanımızda da büyük bir yük oluşturmaktadır” dedi.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman’ın konuşmasının ardından, Ali Bahar anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı.

“ATSO DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET VERİYOR”

Gösterimin ardından konuşan Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya’nın taşıdığı ekonomik potansiyele vurgu yaparak, “Antalya’nın marka şehir olmasında ATSO’nun çalışmalarının çok büyük katkısı olmuştur, ATSO üyelerine Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Bu başarıyı sağlayan ekiple gurur duyuyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu konuşmasında “ "Kuzeyimizde ve güneyimizdeki savaş ateşi giderek büyüyor. Nereye gittiği belli olmayan bir dönemdeyiz” yorumunu yaparak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı, “Birbirimizi sevelim” dedi.

Hisarcıklıoğlu’nun ardından mikrofonu devralan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Şehrimizin ekonomik kalkınmasını destekleyen projelerle iş dünyamızın ihtiyaçlarını gözeterek hareket ediyoruz. Bugün ödül alacak olan tüm firma ve iş insanlarını tebrik ediyorum. Antalya’ya sunduğunuz katkılar için sizlere minnettarım” dedi.

Böcek’in ardından Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudunile AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin Antalya’nın taşıdığı ekonomik potansiyellere dikkat çeken, ülkenin ve çevresinin içinde bulunduğu zor ekonomik ve güvenlik koşullarında mücadeleyi bırakmayan sanayi ve ticaret sektörünün başarılarına değinen konuşmalar yaptı.

Ali Bahar Ödülleri’nde innovasyon ve dijital dönüşüm Kategorisi Ödülü’nü BB Networking Yeni Nesil İş Yapma Modeli ile 12 yazılım ve danışmanlık Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Kızıltan alırken; bilim kategorisinde Meme Kanser Tarama Sistemi MEKATA Projesi ile Hatice Küpeli, mesleki ve teknik eğitimde yenilikçi ve öncü okul kategorisinde Ali Bahar Antalya Eğitim OSB Teknoloji Lisesi, kültür sanat kategorisinde “Hayat” temalı şiir dinletisi ile Özel Kırmızı Çizgi Fen ve Anadolu Lisesi , çevre kategorisinde Temiz Sular Sağlıklı Gelecek Projesi ile Prof. Dr. Ceren Karaman, kurumsal ve sosyal sorumluluk kategorisinde ödülü “Çocuk Hakları ve Refahı için El Ele Projesi” ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği adına Prof. Dr. Fulya Deniz Harvan ve basın kategorisinde “Ara Eleman Evden Çıktı” haberiyle Hürriyet Gazetesi Akdeniz Temsilcisi Salih Uzun ödül aldı. Ali Bahar Özel Ödülleri’ni sahiplerine Ali Bahar’ın annesi Melek Bahar, oğlu Tibet Bahar, kardeşleri Berkay Bahar ve yeğeni Serkan Bahar takdim ettti.

Ticari Bilanço Büyüklüğüne göre dereceye girenler arasında birinciliği FRAPORT TAV Antalya Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Adına Deniz Varol, Eti Elektrometauruliji adına Baran Yönter, AGT Ağaç Sanayi Limited Şirketi adına Bahadır Çakmaklı aldı.

2023 Gelir vergisi gerçek ticari işletmesi dalında birinciliği Ali Özkan, ikinciliği Aytekin Poçins ve Hüsen Akçor, 2023 Kurumlar vergisi dalında birinciliği Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi, Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi ve Hastalya Otomotiv Yatırım ve Pazarlam Anonim Şirketi aldı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alan Antalya firmalarından Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ANTUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret Anonim Şirketi, GENETİKA Tohum Tarım İhracat Ticaret Limited Şirketi ödüllerini aldı.

1968 yılına kadar Antalya’da en fazla vergi ödeyen gerçek ve tüzel kişiler ödüllendiren ATSO; 2000’li yıllardan itibaren Antalya’da sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel alanlarda fark yaratan üyelerini de ödüllendirmeye başlandı.