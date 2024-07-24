ATSO’nun yeni başkanı belli oldu

Yayınlanma: 24.07.2024 - 19:01

Güncelleme: 24.07.2024 - 19:04

Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüaleyman, Boğaçhan Göksu, Hatice Öz, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Hüseyin Sarı, Murat Totoş, Hakan Pakalın, Mustafa Yayla, Ahmet Kasapoğlu ve yedek listeden gelen Behçet Ülker tarafından yapıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman ATSO’nun yeni başkanı oldu. Yusuf Hacısüleyman'dan boşalan Başkan Yardımcılığı görevine de Hakan Pakalın seçildi.

TEKNE KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar 19 Temmuz’da Kemer’de teknesindeyken, dengesini kaybederek denize düşmüş ve motor pervanesine çarparak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınmış ancak kurtarılamamıştı.

Ali Bahar’ın yaşamını yitirmesinin ardından ATSO’da adına bir tören düzenlenmiş daha sonra Koynaaltı Uncalı Mezarlığı’nda son yolculuğuna iş, siyaset dünyası ve sevenlerinden oluşan bir kalabalıkla uğurlanmıştı.

YUSUF HACISÜLEYMAN KİMDİR?

1961 yılında İzmir’de doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Ana Bilim Dalı’ndan mezunu olup,aynı üniversitenin İktisat Fakültesinde İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Enstitüsünde Yüksek Lisansını yaptı. Daha önce Yapı Merkezi A.Ş., Bayındır Holding A.Ş. ve Aydıner İnşaat A.Ş. şirketlerinde yönetici olarak görev aldı.

Halen Ayset A.Ş. Hotel Management & Consulting şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 1994-1996 Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2013-2016 Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılından bu yana Alman Turizm ve Kalkınma Araştırmaları Derneği (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V.) Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 yılından bu yana Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini devam ettiriyor.