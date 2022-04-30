ATV 'Otogarda bayram yoğunluğu' diye haber yaptı: Yurttaş 'yalan' diye tepki gösterdi

ATV muhabiri, İstanbul Esenler Otogarı'ndaki "Bayram yoğunluğu" haberi yaptığı esnada bir yurttaşın çektiği video gündem oldu. ATV muhabiri, otogarda yoğunluk olduğunu söyledi. Yurttaş ise "Yemin ediyorum yolcu yok otogarda" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 14:58
ATV 'Otogarda bayram yoğunluğu' diye haber yaptı: Yurttaş 'yalan' diye tepki gösterdi
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29 Nisan'da ATV Ana Haber bülteninde yayınlanan "Otogarlarda Ramazan bayramı telaşı. Bilet yok, yoğunluk çok" başlıklı haberin kamera arkası görüntüleri TikTok'ta paylaşıldı.

ATV muhabirinin haber çekimi yaptığı sırada o anları videoya alan bir yurttaş, “Ne yoğunluğu, Ankara 300 TL, yemin ediyorum yolcu yok otogarda” dedi. 

İşte o video:


İstanbul Otogar

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