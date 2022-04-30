ATV 'Otogarda bayram yoğunluğu' diye haber yaptı: Yurttaş 'yalan' diye tepki gösterdi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 14:58

29 Nisan'da ATV Ana Haber bülteninde yayınlanan "Otogarlarda Ramazan bayramı telaşı. Bilet yok, yoğunluk çok" başlıklı haberin kamera arkası görüntüleri TikTok'ta paylaşıldı.

ATV muhabirinin haber çekimi yaptığı sırada o anları videoya alan bir yurttaş, “Ne yoğunluğu, Ankara 300 TL, yemin ediyorum yolcu yok otogarda” dedi.



İşte o video: