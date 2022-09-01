Av sezonu başladı... İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden balıkçılara destek

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:29

Türkiye genelinde bu gece av yasağı sona erdi. Balıkçılar 1 Eylül’de sezonun yeniden açılmasıyla “vira bismillah” diyerek ağlarını denizle buluşturdu. İzmir’de av sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, balıkçılar ve yurttaşlar katıldı.

BALIKÇILIĞIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sezonun hayırlı olmasını dileyerek “Balıkçılarımızın denizde yürüteceği faaliyet, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması adına son derece önemli. Devletimiz, balıkçılığı her alanda destekliyor. 29 balıkçı barınağı, 45 su ürünleri kooperatifinin bulunduğu İzmir'de, 2021 yılında 1 milyon 435 bin yetiştirici ürün desteği sağlandı. Yapılacak çok iş var, gidilecek çok yol var” ifadelerini kullandı.

“55 BİN TON BALIK SEVKİYATI İLE TÜRKİYE'DE BİRİNCİ SIRADA”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sektöre desteğini aksatmadığını söyleyerek “Su Ürünleri Hali'ni daha modern ve çağın gereksinimlerine yanıt verecek şekilde yeniledik, kapasite artışını sağladık. Son 3 yıl içerisindeki işlem hacmi göz önünde bulundurulduğunda İzmir Su Ürünleri Hali, yıllık 55 bin ton balık sevkiyatı ile Türkiye'de birinci sırada. İzmir burada da birinciliği bırakmıyor. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde balıkçılarımıza destek olmak için kanunda yüzde 3 olan belediye payını yüzde 1 olarak alıyoruz. Türkiye'de bunu yapan tek belediyeyiz. Amacımız her alanda yurttaşımızı, üreticimizi, üreten insanları desteklemek. Daha çok üreten bir İzmir ve Türkiye yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK TEKNE YILDA BİN TON BALIK AVLAYACAK”

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy ise “Deniz bize cömert davranırsa, en küçük tekne yılda 300 ton balık, en büyük tekne yılda bin ton balık avlayacak. Bunun ülke ekonomisine katkısı da önemli. Avladığımız balığın işlenerek ihraç edilmesine de buradan başlayacağız” dedi.