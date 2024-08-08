Av sezonu ne zaman başlıyor? Av sezonunda hangi hayvanlara izin var?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde de av yapılabileceği belirtildi. Peki, avlanma sezonu ne zaman başlıyor ve hangi hayvanlara izin var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:52
Av sezonu ne zaman başlıyor? Av sezonunda hangi hayvanlara izin var?
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Avlanmak için sezonun açılmasını bekleyen vatandaşlar için açıklama Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Peki, avlanma sezonu ne zaman başlıyor ve hangi hayvanlara izin var?

AV SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 Ağustos'ta, Ege Bölgesi'nde (Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale) ve Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) av sezonu başlayacak.

Av sezonunun Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta açılacağı belirtildi.

AV SEZONUNDA HANGİ HAYVANLARA İZİN VAR?

Sezon bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.


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