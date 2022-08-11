Avcılar D-100Karayolu'nda kaza: Faciadan dönüldü
Avcılar'da D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, D-100 Karayolu'nda dün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen panelvan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı sonra da devrildi.
Bu sırada D-100 Karayolu'nu kullanan araçların, devrilen minibüse çarpmadan ilerlemesi olası faciayı engelledi. Kazadan sonra minibüs sürücüsünün direksiyon kabininden çıkarak uzaklaştığı öğrenilirken, kaza anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
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