Avcılar Sahili'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

Avcılar Sahili'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Denizköşkler Plajı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gören çevre sakinleri durumdan tedirgin oldu.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:17
Avcılar Sahili'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
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Avcılar Sahili'nde 2 gün önce yüzeyde görülen balıklar dalgalarla sahile taşındı. Yosunlarla birlikte kumsala vuran balıkların ölü olduğu görüldü.

Ölü balıkları görenler durumdan tedirgin olurken, sahilde güneşlenen Aziz Kazan, "Sabah geldik temizdi; bir dalga geldi. Bu dalga ölü balıkları da sahile taşıdı" diye konuştu.


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