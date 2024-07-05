Avcılar Sahili'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:17

Güncelleme: 05.07.2024 - 11:17

Avcılar Sahili'nde 2 gün önce yüzeyde görülen balıklar dalgalarla sahile taşındı. Yosunlarla birlikte kumsala vuran balıkların ölü olduğu görüldü.

Ölü balıkları görenler durumdan tedirgin olurken, sahilde güneşlenen Aziz Kazan, "Sabah geldik temizdi; bir dalga geldi. Bu dalga ölü balıkları da sahile taşıdı" diye konuştu.