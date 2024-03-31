Avcılar'da 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda hareketlilik: Kalabalık dikkat çekti

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:52

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:54

Avcılar’da 302 bin 280 kayıtlı seçmenin 877 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

İlçede en fazla seçmene sahip olan Yeşilkent Mahallesi’ndeki Leyla Bayram İlkokulu önemli bir konumda. Buradaki anaokulu da dahil 4 bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü 66 derslikten 55’ine oy sandıkları ve kabinleri yerleştirildi.

Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 55 sandıkta toplam 19 bin 249 seçmen kayıtlı.

"BU OKUL ÇOK KALABALIK"

Okulda sabah başlayan yoğunluk saat 13.00’e kadar azalmadı. Oy kullanan seçmenlerden Hacı Ömer Yıldırım, oy kabininde tercihi 2 dakikada yaptığını, kuyrukta ise 10 dakika beklediğini söyledi.

Oğlunun yardımıyla tekerlekli sandalyeyle okula gelip oyunu kullanan Güllü Kurt ise, "Kalabalık, bayağı kalabalık. Bekledik. Çok hastayım, ameliyat oldum. Yine de geldim. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Gıyasettin Toprak ise, okulun kalabalık olduğunu ifade ederken, “Çok fazla beklemedim, şansımız vardı 15-20 dakika bekledim. Bu okul görüyorsunuz çok kalabalık" dedi.